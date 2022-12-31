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31 декабря 2022, 16:49 Источник: Федеральное агентство новостей

President Of Ukraine / https://www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский является хорошим актером и отличным лицемером. Такой точкой зрения во время беседы с редакцией Федерального агентства новостей поделился политолог Антон Бредихин.

Согласно словам эксперта, он даже готов проголосовать за то, что украинский лидер обладает неплохим артистизмом. Более того, помимо своих актерских качеств, Зеленский также наделен способностями «отличного лицемера», потому что ему без разницы, «перед кем выступать» и какие «ценности доносить».

Как отметил Бредихин, украинский президент умело играет, выступая как перед «Правым сектором»*, так и перед американским конгрессом. По мнению политолога, Зеленский способен сказать именно то, что «хотят от него услышать».

*запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация