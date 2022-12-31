Политолог Кошкин: запущенная по территории Белоруссии украинская ракета является провокацией

Аргументы Недели → Политика 13+

31 декабря 2022, 16:21 Источник: Федеральное агентство новостей

Maksim Konstantinov / https://www.globallookpress.com

Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, во время беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что запущенная с территории Украины ракета вглубь белорусской территории должна была проверить работоспособность противовоздушной обороны страны и спровоцировать ответную реакцию правительства республики.

По мнению эксперта, выпущенный 29 декабря боеприпас из комплекса С-300, который углубился в Брестскую область и был сбит в 25 километрах от границы, является провокацией со стороны Киева.

Как отметил Кошкин, целью украинского руководства было проверить возможности белорусских ПВО, а также увидеть реакцию правительства страны и выявить его готовность «действовать в подобных условиях».