Политолог Кошкин: запущенная по территории Белоруссии украинская ракета является провокацией

Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, во время беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что запущенная с территории Украины ракета вглубь белорусской территории должна была проверить работоспособность противовоздушной обороны страны и спровоцировать ответную реакцию правительства республики.
По мнению эксперта, выпущенный 29 декабря боеприпас из комплекса С-300, который углубился в Брестскую область и был сбит в 25 километрах от границы, является провокацией со стороны Киева.
Как отметил Кошкин, целью украинского руководства было проверить возможности белорусских ПВО, а также увидеть реакцию правительства страны и выявить его готовность «действовать в подобных условиях».