Путин в штабе Южного военного округа вручил Суровикину орден Святого Георгия III степени

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31 декабря 2022, 16:27 Источник: ТАСС

Сергей Суровикин. Фото: MOD Russia//globallook.com

Президент России Владимир Путин наградил командующего объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина орденом Святого Георгия III степени.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, государственную награду Суровикину и ряду других генералов Путин вручил в штабе Южного военного округа.

Ранее британская газета The Telegraph назвала Суровикина опасным противником для Вооруженных сил Украины. В числе достижений генерала издание привело стабилизацию линии фронта и налаживание дисциплины в российских войсках.