Депутат Федоров: Китай является единственным государством, через которое Россия осуществляет транзит товаров в условиях санкций

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31 декабря 2022, 15:26 Источник: Общественная служба новостей

Ilya Galakhov / https://www.globallookpress.com

Евгений Федоров, депутат Государственной Думы Российской Федерации, во время беседы с корреспондентом Федеральной службы новостей рассказал, что Китай является единственной страной, через которую Россия осуществляет транзит своих товаров в условиях наложенных ограничений.

Согласно словам парламентария, заявление главы КНР Си Цзиньпина о готовности страны быть глобальным партнером Москвы, которое он произнес в рамках встречи с российским президентом Владимиром Путиным 30 декабря, не стоит воспринимать как новый этап более тесных взаимоотношений.

Как отметил Федоров, в условиях сложной международной обстановки, когда основная часть экспорта России идет через территории КНР, слова китайского лидера «нормальные и логичные». Но большего ждать российской стороне не стоит, достаточно «иметь хорошие отношения» с Китаем, потому что «союзником он не будет в этой ситуации».