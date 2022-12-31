Политолог Корнилов: подписанный Зеленским закон «О медиа» призван зачистить в Украине любые оппозиционные мнения

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31 декабря 2022, 13:49 Источник: Федеральное агентство новостей

Oliver Contreras - Pool via CNP / https://www.globallookpress.com

Президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан закон «О медиа», который ужесточает регулирования масс-медиа и наделяет национальный совет по теле- и радиовещанию новыми полномочиями. Во время беседы с Федеральным агентством новостей политолог Владимир Корнилов рассказал, что данный закон принят для того, чтобы наделить украинские власти полномочиями для зачистки в стране политического поля от любой оппозиции.

По мнению эксперта, Зеленский одобрил законопроект не для борьбы с Россией. Данная мера, скорее, как подготовка к предстоящим в этом году парламентским выборам в Украине. Политолог считает, что киевские власти рассматривают вариант подстроенных выборов.

Как отметил Корнилов, украинским властям надо, чтобы такие люди, как Петр Порошенко были взяты под «жесткий тотальный контроль и цензуру». При этом, как считает специалист, Западу будет все равно на то, что в Киеве не следуют ценностям демократии и либерализма, поскольку он «позволяет Украине делать сейчас все что угодно».