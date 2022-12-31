Спикер ГД Володин пожелал России новых побед, а гражданам — счастья и здоровья

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в преддверии Нового года пожелал россиянам счастья и благополучия.
Поздравление опубликовано на сайте Госдумы. Володин поздравил жителей РФ с Новым годом, он пожелал России преодоления препятствий и установления новых побед, а гражданам — счастья, благополучия и здоровья .
Ранее сообщалось, что лидер РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством только двум европейским лидерам — президенту Сербии Александру Вучичу и премьеру Венгрии Виктору Орбану.