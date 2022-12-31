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Аргументы Недели → Политика 13+

Спикер ГД Володин пожелал России новых побед, а гражданам — счастья и здоровья

, 09:41 Источник: Сайт ГД

Спикер ГД Володин пожелал России новых побед, а гражданам — счастья и здоровья
Вячеслав Володин, фото: Russian State Duma Press Service/via Globallookpress.com

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в преддверии Нового года пожелал россиянам счастья и благополучия.

Поздравление опубликовано на сайте Госдумы. Володин поздравил жителей РФ с Новым годом, он пожелал России преодоления препятствий и установления новых побед, а гражданам — счастья, благополучия и здоровья . 

Ранее сообщалось, что лидер РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством только двум европейским лидерам — президенту Сербии Александру Вучичу и премьеру Венгрии Виктору Орбану.

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