Доктор экономических наук Бахтизин: России стоит надеяться на собственные ресурсы, а не на дружественные страны

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31 декабря 2022, 08:48 Источник: РИА Новости

Нефть, фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look, globallookpress.com

Вся дружба РФ с дружественными странами условна, так как каждый думает о своих интересах. Об этом заявил доктор экономических наук Альберт Бахтизин.

России не стоит полагаться на дружественные страны, так как само название «дружественные», по мнению Бахтизина, условно. Прежде всего это государства, которые не враждуют с РФ. Дружба же заключается в собственных интересах, отмечает эксперт.

Именно поэтому РФ следует становиться мощной самостоятельно за счет внутренних резервов, заявил Бахтизин.

При этом доктор экономических наук подчеркнул, что Россия богатейшая на ресурсы страна, главное — грамотное распоряжение ими.