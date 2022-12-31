Вице-спикер СФ Косачев: Россия, выступая соавтором минских соглашений, думала о людях, а не о территориях

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31 декабря 2022, 08:07 Источник: РИА Новости

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Вице-спикер Совфеда (СФ) Константин Косачев, комментируя слова бывшего французского президента Франсуа Олланда о минских соглашениях, заявил, что для Запада целостность Украины заключается в территории, а не населении.

Ранее экс-президент Франции Олланд заявил, что минские соглашение послужили для Украины промежутком, в который она смогла нарастить военную мощь.

Косачев, комментируя данный тезис, заявил, что для западных стран целостность Украины понимается, как «контроль над территориями» в условиях насилия и жестокости, а не благополучие населения и мирное урегулирование конфликта.

Принимая минские соглашения и выступая соавтором, отмечает представитель СФ, Россия заботилась о людях, а не «метила» на территорию.

«Признания Меркель и Олланда - это фиксация предательства. <…> Ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине», — резюмировал Косачев.