Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что евреи должны покинуть Россию

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30 декабря 2022, 22:28

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью The Guardian призвал евреев покинуть Россию.

Гольдшмидт выразил мнение, что в России растет уровень антисемитизма, поэтому российским евреям лучше уезжать, «пока они еще могут», пока их сделали «козлами отпущения» из-за вооруженного конфликта на Украине.

Экс-главный раввин Москвы предположил, что российские власти могут перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. По его словам, оглядываясь назад на историю России, всегда, когда политическая система была в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Пинхас Гольдшмидт говорит, что такое было в царские времена и в конце сталинского режима.

Он считает, что Россия возвращается к новому типу Советского Союза железный занавес начал опускаться.

Гольдшмидт в марте покинул Россию и ушел с поста главного раввина Москвы в июле 2022 года.