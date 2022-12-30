Эксперты МАГАТЭ утверждают, что в пятницу слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии утверждают, что ранее в пятницу, 30 декабря, слышали громкие взрывы возле территории Запорожской атомной электростанции рядом с Энергодаром.
По словам экспертов МАГАТЭ, хотя обстрелов непосредственно на площадке Запорожской АЭС не было с прошлого месяца, сегодня были слышны звуки взрывов с расстояния примерно нескольких сотен метров от вышеуказанного объекта.
Уточняется, что хлопки были зафиксированы в районе водного канала, который соединяет близлежащую Запорожскую ТЭЦ с Днепром.