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Эксперты МАГАТЭ утверждают, что в пятницу слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС

, 19:41 Источник: РИА "Новости"

Эксперты МАГАТЭ утверждают, что в пятницу слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС
Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev / globallookpress.com

Эксперты Международного агентства по атомной энергии утверждают, что ранее в пятницу, 30 декабря, слышали громкие взрывы возле территории Запорожской атомной электростанции рядом с Энергодаром.

По словам экспертов МАГАТЭ, хотя обстрелов непосредственно на площадке Запорожской АЭС не было с прошлого месяца, сегодня были слышны звуки взрывов с расстояния примерно нескольких сотен метров от вышеуказанного объекта.

Уточняется, что хлопки были зафиксированы в районе водного канала, который соединяет близлежащую Запорожскую ТЭЦ с Днепром.

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