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Аргументы Недели → Политика 13+

Военный эксперт Широкорад: «Белоруссия может принять участие в СВО»

, 18:53 ,

Военный эксперт Широкорад: «Белоруссия может принять участие в СВО»
Александр Вольфович, сайт Минобороны Республики Беларусь

Александр Широкорад считает, что Белоруссия может принять участие в спецоперации, но для этого нужен только военный повод со стороны Украины. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Белоруссия может вступить в специальную военную операцию, но есть определенные психологические и политические причины внутри оппозиции. Вооружения Белоруссии хороши, армия также должным образом оснащена и готова. У нее высокий боевой дух. Сейчас нужен повод, и Украина может сама его дать. Конечно, это не повод - я имею ввиду ракету, которая упала на территорию Белоруссии вчера». 

«Целесообразно, чтобы российские войска начинали потихоньку действовать с территории Белоруссии - перебрасывать войска, вести разведку. Если украинские БПЛА нарушают территорию белорусского пространства, почему в ответ не может произойти тоже самое. Украина будет отвечать, что и даст повод нанесения для удара с севера. Думаю, что сейчас нецелесообразно начинать большое наступление. Его нужно начинать в мае, когда будет твердый грунт».

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск готов создать группировку войск любого состава и численности совместно с Россией.

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