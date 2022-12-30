Военный эксперт Широкорад: «Белоруссия может принять участие в СВО»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 декабря 2022, 18:53 Антон Николаев,

Александр Вольфович, сайт Минобороны Республики Беларусь

Александр Широкорад считает, что Белоруссия может принять участие в спецоперации, но для этого нужен только военный повод со стороны Украины. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Белоруссия может вступить в специальную военную операцию, но есть определенные психологические и политические причины внутри оппозиции. Вооружения Белоруссии хороши, армия также должным образом оснащена и готова. У нее высокий боевой дух. Сейчас нужен повод, и Украина может сама его дать. Конечно, это не повод - я имею ввиду ракету, которая упала на территорию Белоруссии вчера».

«Целесообразно, чтобы российские войска начинали потихоньку действовать с территории Белоруссии - перебрасывать войска, вести разведку. Если украинские БПЛА нарушают территорию белорусского пространства, почему в ответ не может произойти тоже самое. Украина будет отвечать, что и даст повод нанесения для удара с севера. Думаю, что сейчас нецелесообразно начинать большое наступление. Его нужно начинать в мае, когда будет твердый грунт».

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск готов создать группировку войск любого состава и численности совместно с Россией.