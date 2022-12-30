Guardian: Блэр сравнивал Путина с де Голлем и считал, что его следует «подтолкнуть к западным взглядам»

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30 декабря 2022, 17:12 Источник: РИА "Новости"

Тони Блэр, JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency

Издание Guardian сообщило, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр в 2001 году считал, что главу РФ Владимира Путина по его патриотичному отношению к родной стране можно сравнить с Шарлем де Голлем.

Согласно данным газеты, Тони Блэр полагал, что Владимир Путин должен был занять место за "главным столом" мировых держав, однако его следовало "подтолкнуть к западным взглядам".

Кроме того, бывший премьер-министр Великобритании, как сообщили журналисты, однажды подарил президенту Российской Федерации к его дню рождения серебряные запонки с символикой Даунинг-стрит.