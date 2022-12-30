Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Guardian: Блэр сравнивал Путина с де Голлем и считал, что его следует «подтолкнуть к западным взглядам»

, 17:12 Источник: РИА "Новости"

Guardian: Блэр сравнивал Путина с де Голлем и считал, что его следует «подтолкнуть к западным взглядам»
Тони Блэр, JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency

Издание Guardian сообщило, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр в 2001 году считал, что главу РФ Владимира Путина по его патриотичному отношению к родной стране можно сравнить с Шарлем де Голлем.

Согласно данным газеты, Тони Блэр полагал, что Владимир Путин должен был занять место за "главным столом" мировых держав, однако его следовало "подтолкнуть к западным взглядам".

Кроме того, бывший премьер-министр Великобритании, как сообщили журналисты, однажды подарил президенту Российской Федерации к его дню рождения серебряные запонки с символикой Даунинг-стрит. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Политика

Политика

Российское правительство предложило прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Российское правительство представило президенту России предложение о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы. Постановление кабинета министров опубликовано 30 декабря 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится: "Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу... предложение о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы".