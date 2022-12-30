Политолог Сытин: «Победа России не влечет за собой развязку в международной ситуации»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 декабря 2022, 15:25 Антон Николаев,

Александр Сытин, считает, что независимо от результатов специальной военной операции, Запад не изменит своего отношения к России. Такое мнение эксперт высказал в прямом эфире телеканала «НТВ», передает издание «Аргументы недели».

«Я не вижу ситуации, при которой это бы могло закончиться. Хорошо, Россия возьмет Киев, Россия превратит Украину в подобие Белоруссии. Одержана победа, взято все, что только можно. А дальше что? Уровень Белоруссии в разоренной и разбомбленной Украине надо будет восстанавливать России. Победа России совершенно не влечет за собой развязку в международной ситуации. Вы думаете, что после взятия Киева и установления там пророссийского режима, Россия перестанет быть изгоем, с нее снимут санкции и т. д? Все это будет продолжаться и усиливаться. Следовательно, это на много лет».

Ранее военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин предположил, что СВО закончится к осени следующего года.