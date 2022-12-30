Глава Совбеза Белоруссии Вольфович назвал маловероятным, что украинская ракета упала в республике случайно

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в пятницу, 30 декабря, говоря об упавшей на территории республики украинской ракете, назвал маловероятным, что она залетела в страну случайно.
Александр Вольфович выразил мнение, что, вероятнее всего, инцидент с ракетой является реализацией какого-то замысла.
Напомним, накануне посол Украины в Минске Игорь Кизим был вызван в Министерство иностранных дел Белоруссии в связи с инцидентом, связанным с падением украинской ракеты. Минск потребовал от Киева проведения тщательного расследования случившегося.