Глава Совбеза Белоруссии Вольфович назвал маловероятным, что украинская ракета упала в республике случайно

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30 декабря 2022, 15:28 Источник: РИА "Новости"

Александр Вольфович, сайт Минобороны Республики Беларусь

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в пятницу, 30 декабря, говоря об упавшей на территории республики украинской ракете, назвал маловероятным, что она залетела в страну случайно.

Александр Вольфович выразил мнение, что, вероятнее всего, инцидент с ракетой является реализацией какого-то замысла.

Напомним, накануне посол Украины в Минске Игорь Кизим был вызван в Министерство иностранных дел Белоруссии в связи с инцидентом, связанным с падением украинской ракеты. Минск потребовал от Киева проведения тщательного расследования случившегося.