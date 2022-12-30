Спикер Кремля Песков заявил, что выборы президента России на 2024 год запланированы

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30 декабря 2022, 15:06 Источник: РБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 декабря 2022 года заявил, что выборы президента Российской Федерации в 2024 году запланированы. Пресс-секретарь главы российского государства ответил, что выборы запланированы на 2024 год, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, вероятно, они последуют.

Приближающийся 2023 год - предвыборный. Отвечая на вопрос, будет ли в работе администрации Кремля учтено то, что предстоящий год является предвыборным, спикер указал, что этот фактор для работы президента РФ Владимира Путина не является главным, и никогда не было главным.

По словам Пескова, для Путина главное — это субстантивная работа и осязаемые результаты этой работы. "Тем более, когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей Родины, где ответственность каждого кратно повышается. Поэтому главными будут дела, с которыми мы уже начали сталкиваться в этом году, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно", — цитирует пресс-секретаря российского президента РБК.