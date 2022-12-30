Политолог Соин: «Следующим полем битвы будет Молдавия»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 декабря 2022, 12:36 Антон Николаев,

Дмитрий Соин предположил, что Запад специально оказывает давление на Кишинев для обострения ситуаций с Россией. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Подтверждаются мои предыдущие прогнозы о том, что следующим полем битвы будет Молдавия. Запад целенаправленно давит на Кишинев, чтобы он шел на обострение ситуации с Россией, чтобы Молдавия эскалировала обстановку вокруг Приднестровья. Такого рода заявления является прелюдией к более серьезным событиям, которые могут включать в себя уже прямые акции в отношении ограниченной группы войск. Думаю, что Майя Санду заручилась поддержкой в Бухаресте, США и Лондоне. Хочу напомнить о недавнем визите глав разведок Румынии и Британии в Молдавию, а также активность посла США. Поэтому новогодние и постновогодние дни могут быть достаточно напряженными на региональном уровне».

Накануне президент Молдавии Санду заявила, что отношения Кишинева с руководством России на всех уровнях прекращены.