Мишустин подписал распоряжение о назначении нового заместителя руководителя аппарата правительства

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30 декабря 2022, 11:12 Источник: Правительство РФ

Михаил Мишустин, Russian State Duma Press Service/via Globallookpress.com

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в кадровом составе Правительства РФ. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Новым заместителем руководителя аппарата правительства – руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России назначен Богдан Стёжка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Стёжка возглавлял Департамент по обеспечению деятельности административных органов правительства. На его место назначен Александр Беседа.

Ранее Правительство РФ одобрило закон о стратегическом планировании.