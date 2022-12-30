Мишустин подписал распоряжение о назначении нового заместителя руководителя аппарата правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в кадровом составе Правительства РФ. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
«Новым заместителем руководителя аппарата правительства – руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России назначен Богдан Стёжка», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее Стёжка возглавлял Департамент по обеспечению деятельности административных органов правительства. На его место назначен Александр Беседа.
Ранее Правительство РФ одобрило закон о стратегическом планировании.