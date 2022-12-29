Президент Молдавии Санду заявила, что отношения Кишинева с руководством России на всех уровнях прекращены

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29 декабря 2022, 22:28

Президент Молдавии Майя Санду, IMAGO/Dwi Anoraganingrum/globallook.com

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что сейчас отношения Кишинева с руководством России на всех уровнях прекращены. Санду в эфире общественного телеканала "Молдова-1" пояснила, что в ходе выборов партия "Действие и солидарность" высказывалась за сотрудничество и развитие отношений с Россией, но сейчас отношений с российскими властями нет из-за ситуации на Украине.

Молдавия весь 2022 год игнорировала заседания СНГ, а также ЕАЭС, где является наблюдателем.

В Кишиневе рассуждают о необходимости обсудить, имеет ли смысл оставаться в СНГ. Спикер парламента Игорь Гросу в июле отмечал, что необходимо серьезно проанализировать выход из организации.

Санду указала, что приоритетом внешней политики Молдовы остается евроинтеграция, и страна должна стать членом Евросоюза до 2030 года.

В октябре в Молдавии на первом заседании комиссии по евроинтеграции обсуждали необходимость реформ в различных областях и необходимость создания 35 рабочих групп для переделки законодательства республики под европейские стандарты. Власти Молдавии рассчитывают будущей весной подать заявку на вступление в ЕС.