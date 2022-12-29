Депутат Госдумы Власов: «Закончится СВО, и на следующий год депутаты сдадут декларации»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 декабря 2022, 20:28 Антон Николаев,

Василий Власов поддержал решение об отмене президентом России Владимиром Путиным на период СВО публикаций декларации чиновников. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Что касается военных, то отвлекать их сбором документов, различными декларациями, неправильно. Люди, которые сейчас находятся на передовой, которые занимают высокие посты в Минобороны, понятно, что им не до сдачи деклараций».

«У нас есть такие депутаты, но их не большинство: Виталий Милонов, Адам Делимханов… Думаю, взяв их декларации о доходах и расходах за последние несколько лет, не думаю, что там что-то меняется. Знаете, всегда привлекает внимание, когда за какой-то определенный период времени, у человека была одна зарплата, одно количество недвижимости, а потом - все увеличилось в 10 раз. Вот это вызывает вопросы».

«Не вижу ничего в этом страшного. Закончится СВО, депутаты вернуться обратно, и на следующий год сдадут новые декларации. Думаю, за этот год сильно ничего особо не поменяется».

Ранее президент России Владимир Путин освободил чиновников от публикаций деклараций на период спецоперации. Постановление касается описи доходов и расходов, а также других сведений об имуществе чиновников.