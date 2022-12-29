Путин подписал закон о блокировке банковских счетов диверсантов

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29 декабря 2022, 20:13

Владимир Путин подписал поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которым будут блокироваться счета граждан и организаций, если суд признает их причастными к диверсионной деятельности либо к ее финансированию.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает, что блокировка счетов также может коснуться граждан после вступления в законную силу приговора суда РФ о признании лица виновным по действующей ст. 281 УК РФ (диверсия), по планируемым к принятию новым статьям УК: ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), ст. 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ст.281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

В ст. 281 УК РФ указано, что диверсия - это совершение взрыва, поджога или других действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума одобрила в третьем чтении поправки в закон об "антиотмывочной" деятельности, который 8 декабря внесли 382 депутата во главе с Вячеславом Володиным, 21 декабря.