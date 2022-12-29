Полковник Киселев: «Сватово и Кременную ВСУ никогда не отобьют!»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 декабря 2022, 17:54 Антон Николаев,

globallookpress.com

Виталий Киселев уверен, что ВСУ никогда не завладеют Сватово и Кременной из-за мощных укрепрайонов. Об этом он сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«На Луганском направлении есть маленькие победы. Для тех, кто говорит сегодня, что ВСУ отобьют Сватово и Кременную, то этого никогда не произойдет! Даже если они полезут туда, как муравьи, всех их уничтожат и сожгут, так как там очень мощные укрепрайоны, что и было несколько дней назад. На Кременском направлении из Балки Журавки выбивали противника, наши ребята завладели высотой в 165 метров. В результате чего противник бежал, побросав вооружения. Конечно, без двухсотых не обошлось. Танкисты также отличились: они, как снайперы, начинают бить противника с неожиданной стороны. Это говорит о том, что тактика у нас меняется. Есть спецназ, который находит противника, а после этого выходят наши подразделения, которые мгновенно отвечают на вызовы противника. Этого мы ждали давно! От принятий решений должно проходить минуты!»

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на Народную милицию ЛНР утверждало, что на Сватовском направлении ВСУ пополняют личный состав.