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29 декабря 2022, 09:11 Источник: РИА "Новости"

российские войска, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Утром в четверг, 29 декабря, стало известно, что в настоящий момент воздушная тревога звучит на всей территории Украины. Соответствующую информацию предоставили сегодня власти регионов страны.

Ранее данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины свидетельствовали о том, что сирены звучат в шести областях страны.

Уточнялось, что тревога была объявлена около 6.30 в Одесской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.