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Лавров: действия стран Запада противоречат принципам венской организации

, 09:03 Источник: РИА Новости

Лавров: действия стран Запада противоречат принципам венской организации
MFA Russia/via Globallookpress.com

В четверг, 29 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сегодняшнюю ситуацию плодами сотрудничества РФ с теми странами Запада, которые вели недальновидную политику.

В беседе с РИА Новости Лавров отметил безответственное отношение стран ОБСЕ и НАТО к принципам венской организации. 

В качестве примера министр привёл политику безопасности Североатлантического альянса, где установление военной инфраструктуры на приграничных зонах с РФ противоречит обеспечению безопасности нашей страны. 

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал заявление западных политиков о поставках иранских беспилотников в РФ безосновательными.

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