Аргументы Недели → Политика 13+

29 декабря 2022, 08:33 Источник: РИА "Новости"

Капитолий, https://unsplash.com/photos/NlgKUPoriIE

Офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер в интервью каналу The Left Lens заявил, что текущая политика Белого дома в отношении Украины является "чистым злом" и не приносит пользы.



Скотт Риттер отметил, что американская политика по Украине идет к тому, чтобы позволить целой нации умереть. Целью этой линии бывший разведчик назвал нанесение ущерба России, а не реальную поддержку киевских властей.

Риттер заметил, что Украина пытается бороться и победить, однако США ей не позволят это сделать. Единственное, что Вашингтон может разрешить, – это "сражаться до последнего украинца", отметил офицер разведки в отставке.