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29 декабря 2022, 02:58 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

MFA Russia / https://www.globallookpress.com

Особая выжидательная тактика России в зоне специальной военной операции на Украине загнала Соединенные Штаты Америки в тупик. Об этом заявил политолог Дмитрий Куликов.

Согласно словам эксперта, которые приводит издание ФБА «Экономика сегодня», у США нет ни потенциала, ни возможностей на открытую конфронтацию с российской стороной. При этом, американские власти продолжают способствовать эскалации конфликта на Украине.

Как отметил Куликов, в Соединенных Штатах понимают, что останавливаться по ситуации с Киевом нельзя и надо идти дальше, но в таком случае может последовать прямой ответ с российской стороны, поэтому продолжать давить «смертельно опасно».