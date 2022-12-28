Латвийские депутаты недовольны украинцами

Аргументы Недели. Балтия → Политика 13+

28 декабря 2022, 19:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Вот и полетели первые ласточки, образно говоря! Некоторые латвийские депутаты стали высказывать публично свое недовольство украинцам, которые поселились в стране.

Свое раздражение не скрывает председатель Валкской краевой думы Вентс Арманд Крауклис:

«В настоящее время в Латвии нашли убежище несколько десятков тысяч военных беженцев из Украины. Многие из них изучают латышский язык… Огорчает один момент – использование латышского языка. Вчера, например, мне украинцы сказали много хороших слов, но после нескольких слов они переключаются на русский язык. Это непонятное гостеприимство!»

Мнения в латвийских социальных сетях разделились:

«Я согласен. Неприемлемо! И мы должны быть строже с ними в этом вопросе!»

«Мы же не знаем, а сколько тот или иной украинец находится в Латвии… Не так быстро все смогут выучить язык, чтобы свободно понимать и говорить!»

«Многие украинцы сами просят говорить с ними по-русски. Не надо передергивать факты!»

«Одно только волнует депутатов Латвии – латышский язык!»