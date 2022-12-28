В Венгрии не оценили идею о приглашении Украины в НАТО

Правительство Венгрии считает, что приглашение Украины в НАТО в настоящее время проблематично. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника премьер-министра страны Балажа Орбана.
По его мнению, вопрос о членстве Украины в НАТО неоднозначен. Так, договор альянса не допускает, чтобы его участником была страна, находящаяся в состоянии вооруженного конфликта. Таким образом, сейчас невозможно говорить о присоединении нового государства к альянсу. Это создаст «прямую угрозу для жизни» населения.
Ранее сообщалось, что представители Сирии, России и Турции встретились в Москве.
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