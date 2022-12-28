Политик Клинцевич поддержал инициативу Медведева о запрете на въезд в РФ уехавших граждан

Аргументы Недели → Политика 13+

28 декабря 2022, 15:36 Антон Николаев,

Франц Клинцевич, council. gov.ru / globallookpress.com

Франц Клинцевич согласен с предложением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, что уехавших из России граждан, которые призывают к поражению государство, не нужно пускать назад. Вместе с тем, Клинцевич подчеркнул, что для этого нужно тщательным образом проработать законодательную базу. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Эмоционально я нахожусь на позиции Дмитрия Медведева, но юридически - это будет сделать очень сложно. Сегодня надо аргументировано предъявлять претензии людям, которые уехав из России, начинают на нее клеветать и работать против страны, СВО. Здесь, как мне кажется, надо подумать над изменением законодательства. Мы должны на эти вещи реагировать! Не нужно бояться общественного мнения со стороны, мол, что о нас подумают!»

«Важно, что сегодня в стране объявлена война, но внешний враг - это не самая страшная беда. Самая страшная беда - это внутренний враг, который работает против страны. Самое страшное - это коррупция, события, которые происходят у нас повсеместно, дискредитируя государственную власть. Например, в Томске происходит фарс, где участвуют все правоохранители в отношении замгубернатора Юрия Гурдина, который невиновен! Эти вещи самые разрушающие для нас. Со всеми уехавшими и оставшимися , надо жестко разбираться. Для этого должна быть продумана законодательная база!»

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале высказал мнение о том, что граждан России, уехавших из страны и призывающие к поражению государства, не должны пускать назад.