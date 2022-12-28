Военный эксперт Михаил Ходаренок: «Украине еще работать и работать для создания эффективной ПВО»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 декабря 2022, 13:54 Антон Николаев,

Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency

Ходаренок считает, что на Украине пока не создана эффективная система ПВО, которая смогла бы отражать удары России. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«По моими приблизительным подсчетам для обороны Киева нужно 15 - 20 батарей Patriot, так как город большой. Кроме Patriot, нужна малокалиберная зенитная артиллерия, зенитно-ракетные системы ближнего действия. Т.е., Украине в этом плане еще работать и работать, чтобы создать эффективную систему ПВО, которая была бы способна отражать удары средств воздушного нападения и средств космических сил РФ. Но сказать, чтобы я сильно переживал за качество и эффективность ПВО Украины, то нет».

Между тем Ходаренок отметил, что России нужно решать задачи со своей ПВО:

«Нам нужно многие вопросы ПВО в европейской части России пересматривать, так как до 1991 года это был сугубо внутренний район нашей страны, который даже не выходил в стратегический второй эшелон. Нам надо радикально пересматривать систему радиационной разведки, систему зенитно-ракетного прикрытия. Надо эти проблемы решать!»

Ранее американский портал Military Watch предположил, что Американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не сможет оказать существенного влияния на ход боевых действий на Украине и не поможет ВСУ усилить собственные системы противовоздушной обороны.