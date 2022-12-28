Песков о призыве Медведева не пускать уехавших россиян: Дмитрий Анатольевич, как и многие, проявил свою гражданскую позицию

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28 декабря 2022, 13:53

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал мнение заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что уехавших за границу и россиян, желающих поражения своей стране, необходимо отрезать от источников доходов в России.

По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас очень многие проявляют свою гражданскую позицию, как и Дмитрий Анатольевич Медведев. Песков указал, что политик говорил конкретно о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает российские законы, и они должны нести за это ответственность.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что было бы правильным отменить преференции для уехавших из России и ввести для них повышенные налоги.

Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выразила мнение, что уехавшим за рубеж россиянам и критикующим оттуда родину следует не возвращаться.

Парламентарии Андрей Клишас и Андрей Исаев готовят законопроект о запрете уехавшим работать удаленно в сфере безопасности государства.