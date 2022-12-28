Аргументы Недели → Политика 13+

28 декабря 2022, 13:04 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Pravda Komsomolskaya / https://www.globallookpress.com

Ради реализации собственных амбиций Соединенные Штаты Америки сделали из Украины пушечное мясо, поэтому этой страны, как государства, больше не существует. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака в социальной сети Twitter.

По мнению эксперта, которое приводит ФБА «Экономика сегодня», Украина потеряла свою самостоятельность в феврале 2014 года, когда начала продвигать стратегические интересы Соединенных Штатов.

Как считает Барака, «во имя мира» пора перестать притворяться, что «существует» нечто, называемое «украинской нацией или государством с независимостью».