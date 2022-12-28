В Одессе начался демонтаж памятника основательнице города императрице Екатерине II

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28 декабря 2022, 11:44 Источник: РИА Новости

Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался в Одессе. Об этом пишет местное издание.

Отмечается, что сегодня утром Екатерининскую площадь перекрыли, сам памятник ранее неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов, его обливали краской, наносили надписи.

Памятник был воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора.

В 1920 году памятник был демонтирован и восстановлен только в 2007 году.

Переименование улиц и снос памятников, связанных с советской историей и Россией, власти Украины начали проводить с 2015 года.