Американская корпорация RAND: в США планируют безнаказанно нанести удар по России

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28 декабря 2022, 09:52 Источник: РИА Новости

Пентагон, фото: Ron Sachs/globallook.com

Американская корпорация RAND опубликовала доклад, в котором говорится, что США рассчитывают безнаказанно ударить по России. RAND - аналитический центр, обслуживающий американские военные ведомства - выпустил доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией.

В публикации РИА Новости, комментирующей доклад, говорится, что сейчас главная задача США - "наказывать" и "сдерживать" Россию, и делать это следует так, чтобы у Москвы не возникло повода применить ядерное оружие, и ситуация не скатилась к полномасштабной войне между РФ и НАТО.

Судя по докладу RAND, Россия назначена американскими аналитиками ответственной за следующий виток эскалации конфликта на Украине.

Автор комментария указывает, что это такой классический пропагандистский заход. Американцы вбрасывали в мировое инфополе бесконечные обвинения в адрес России, чтобы вбить в умы читателей, что эскалацию начнет Москва.