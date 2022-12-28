Аргументы Недели → Политика 13+

28 декабря 2022, 09:11 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Bulkin Sergey / https://www.globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки способны вести биологическую войну против Российской Федерации. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский в эфире программы «Армагеддон» на канале «Соловьев LIVE».

Согласно словам специалиста, которые передает издание ФБА «Экономика сегодня», вокруг России располагается обилие биологических лабораторий США, что наталкивает на мысли относительно формы нового глобального конфликта.

Сатановский выразил мнение, что за последнее десятилетие многие из новых вирусов могли быть созданы искусственно в рамках экспериментов, которые проводят Соединенные Штаты. Он добавил, что, судя по работе американских военно-биологических лабораторий в Казахстане и Украине, «биологическая война» уже идет.