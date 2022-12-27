Депутат Госдумы Вассерман: «У Медведева и Маска хорошее чувство юмора»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 декабря 2022, 15:03 Антон Николаев,

Анатолий Вассерман / Павел Кашаев / https://www.globallookpress.com

Анатолий Вассерман обосновал реакцию Илона Маска на футуристический прогноз на 2023 год Дмитрия Медведева хорошим чувством юмора. Такое мнение Вассерман высказал изданию «Аргументы недели».

«Очевидно, у Маска и Медведева хорошее чувство юмора. Разумеется, прогноз Медведева - пародийный, что он сам не скрывает. Он открытым текстом написал, что решил сделать пародию на катастрофический прогноз. Макс воспринял это, как шутку. На мой взгляд, ничего удивительно. Удивительно, что есть массовая вера в то, что политик обязан быть всегда серьезным. Поэтому на шутки президента Владимира Путина реагируют неадекватно».

Ранее Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале опубликовал "футуристический прогноз" на 2023 год. Он допустил, что цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, а на газ – до 5 000 долларов за тысячу кубометров, ЕС распадется, в США начнется гражданская война.