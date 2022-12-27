Жительница Херсонской области задержана за передачу украинской стороне координат расположения личного состава ВС РФ

Сотрудники силовых структур во вторник сообщили журналистам о задержании жительницы Херсонской области, передававшей координаты мест расположения личного состава российских Вооруженных сил.
Установлено, что 21-летняя жительница Херсонской области после просмотра пропагандистского контента находилась в тяжелом эмоциональном состоянии. Согласно последним данным, в рамках оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что молодая женщина передавала одному из администраторов украинского националистического ресурса координаты мест расположений российских военнослужащих.
Преступление, о котором идет речь, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 21 года.