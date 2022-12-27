Жительница Херсонской области задержана за передачу украинской стороне координат расположения личного состава ВС РФ

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27 декабря 2022, 08:33 Источник: РИА "Новости"

сотрудник ФСБ, Russian FSB press service/Global Look Press

Сотрудники силовых структур во вторник сообщили журналистам о задержании жительницы Херсонской области, передававшей координаты мест расположения личного состава российских Вооруженных сил.

Установлено, что 21-летняя жительница Херсонской области после просмотра пропагандистского контента находилась в тяжелом эмоциональном состоянии. Согласно последним данным, в рамках оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что молодая женщина передавала одному из администраторов украинского националистического ресурса координаты мест расположений российских военнослужащих.

Преступление, о котором идет речь, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 21 года.