Глава правительства Запорожской области Кольцов заявил, что гривны на рубли в регионе можно будет обменять до 1 апреля

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27 декабря 2022, 07:06 Источник: РИА "Новости"

купюры гривен, Sergey Kovalev/ Russian Look

В Запорожской области гривны можно будет обменять на рубли до 1 апреля будущего года. Соответствующую информацию предоставил во вторник утром глава областного правительства Антон Кольцов.

Сообщается, что жители Запорожья смогут расплачиваться гривнами в торговых точках до 1 января 2023 года, а затем хождение украинской валюты будет прекращено. Отмечается, однако, что власти разрешат переводить через банки оставшиеся на руках деньги в рубли до 1 апреля.

Антон Кольцов уточнил, что пока ограничений суммы для обмена нет.