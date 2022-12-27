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27 декабря 2022, 04:30 Источник: Вечерняя Москва

Komsomolskaya Pravda / https://www.globallookpress.com

У украинской стороны нет никаких шансов захватить Крымский полуостров. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказал капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Комментируя заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Киев намерен вернуть полуостров в 2023 году, специалист отметил, что украинские политики регулярно говорят о подобных намерениях, только реализовать их невозможно.

Как отметил Дандыкина, на подступах к Крыму оборудована укрепленная система обороны, поэтому чтобы взять его, нужно сначала прорваться через защиту. Но для этого, по мнению эксперта, у Вооруженных сил Украины недостаточно ресурсов.