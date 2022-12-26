Американский правозащитник Барака: Украина перестала существовать как суверенное государство

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26 декабря 2022, 17:59

Украинский флаг, Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com

США превратили Украину в пушечное мясо. Об этом у себя в Twitter написал американский правозащитник Аджаму Барака.

«Мы не можем продолжать притворяться, что нечто, называемое украинской нацией или государством …, действительно существует», - говорится в публикации.

Как отмечает правозащитник, Украина потеряла свою самостоятельность еще в феврале 2014 года. По его мнению, США превратили ее в пушечное мясо ради своих интересов.

Ранее эксперт Шаповалов рассказал, что США руками украинцев ведут прокси-войну с Россией.