Журналист Подоляка объяснил расхождения США и Британии по украинскому вопросу

Аргументы Недели → Политика 13+

26 декабря 2022, 16:52 Антон Николаев,

Юрий Подоляка считает, что Британии важно сконцентрировать внимание на европейских проблемах, тогда как США пытаются решать свои вопросы в других регионах мира. Такое мнение Подоляка высказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Президент Украины Владимир Зеленский - человек Британии. На Главкома ВСУ Валерия Залужного ставят США. Сейчас у США и Британии по украинскому кейсу есть расхождения. У британцев нет проблем, связанных с Китаем, они сконцентрированы на европейских проблемах. У США есть множество проблем в Азиатском, Южно-Американском, Африканском регионах. Таким образом, интересы начинают расходиться. Британии нужно, чтобы центр внимания был на Украине. У американцев - если Китай начнет возвращать Тайвань в свою гавань, то для них Украина станет второстепенным фронтом. По этой причине, Зеленский пытается отработать военную повестку максимально, чего американцам очень не хочется. Именно поэтому они перестают во многом снабжать Украину боеприпасами. Вопрос не в конфликте Залужного и Зеленского, это конфликт среди союзников (США и Великобритании) Зеленского».

Подоляка также добавил, что США пытаются минимизировать свои ресурсы, которые требуются для поддержания Украины.