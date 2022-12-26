Политолог Рубаев: «Заявления о возвращении Крыма Украине - пропаганда»

Аргументы Недели → Политика 13+

26 декабря 2022, 14:46 Антон Николаев,

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Аслан Рубаев считает, что заявления о стратегии возвращения Крыма Украине, показывает низкий рейтинг власти среди украинцев. По мнению Рубаева, такие высказывания делаются для поднятия рейтинга украинских властей. Об этом эксперт сказал изданию «Аргументы недели».

«Заявления о стратегии возвращении Крыма украинскими властями несут пропагандистский характер, так как рейтинг власти очень низкий. В армии и в украинском обществе уже никто не верит в победу Украины. Также есть большое разочарование и неуверенность в том, что Украина может победить. Разговоры о Крыме нужны для того, чтобы поддержать рейтинг власти».

«Отмечу, что такие заявления - безответственны. Президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что если будут любые попытки посягательства на Крым, то Россия будет защищать полуостров всеми средствами, включая ядерное оружие. Этот сигнал уловили в США и Европе. Надо сказать, что на Западе открытого конфликта с Россией никто не хочет. Конфликт будет означать применение ядерного оружия».

Ранее Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о намерении вернуть Крым силой и дипломатией.