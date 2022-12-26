Кадыров как и Путин уверен, что российские войска «перещёлкают» Patriot и уничтожат любого направившего оружие в сторону России

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26 декабря 2022, 13:52

Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров высказал мнение по поводу заявления российского президента Владимира Путина о том, что Вооруженные силы РФ «пощелкают» американские системы ПВО Patriot, которые США обещают поставить киевскому режиму.

«Мы «перещелкаем» не только американские системы «Patriot», но и любого, кто посмеет направить оружие против нас!» - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По признанию чеченского лидера, у него никогда не возникало даже малейшего сомнения в правильности курса Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.

Кадыров заявил, что грамотный и дальновидный подход Владимира Путина к решению сложных стратегических задач вызывает у меня искреннее восхищение, как и у других здравомыслящих людей.