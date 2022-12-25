Советник главы офиса Зеленского Арестович считает, что если США и «кинут» Украину, то это произойдет уже после 2023 года

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25 декабря 2022, 17:17 Источник: РИА Новости

Алексей Арестович. Фото: Telegram/t.me/O_Arestovich_official

Поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов сохранится как минимум весь 2023 год. С таким прогнозом выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире украинского «24 канала» в воскресенье.

Политик рассуждал о том, насколько долго хватит у западных союзников воли поддерживать Киев. При этом он не исключил, что для оказания финансовой и военной помощи может существовать временной лимит.

В том, что касается поддержки со стороны США, Арестович уверен: она сохранится как минимум весь 2023 год.

«Может, они и кинут [Украину], конечно, но после 2023 года», - заявил он. Однако добавил, что даже если это случится, Киев сможет рассчитывать на помощь Европы и на собственный военно-промышленный комплекс.

Ранее Арестович заявлял, что российско-украинский конфликт продлится еще полтора-два года.