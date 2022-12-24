Актриса Мария Шукшина назвала диким ролик RT про съеденного хомяка и призвала: «Опомнитесь!»

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24 декабря 2022, 16:54 Источник: Мария Шукшина

Мария Шукшина, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Мария Шукшина, заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино, общественный деятель назвала диким ролик, в котором RT поздравил Европу с Рождеством. Эту "рождественскую" историю с хомяком пользователи сети уже назвали "кринжухой".

В ролике показано, как в Европе родители подарили своему ребёнку на Рождество в 2021 году хомячка. Ровно через год это семейство остается без света. Хомяка посадили в колесо, чтобы он вырабатывал электричество. По сюжету, еще через год семейству пришлось съесть хомяка, спасаясь от голода.

Одна из подписчиц Шукшиной написала ей: "Что в диком ролике от RT, где "уровень доброжелательности зашкаливает от нас русских... и печаль за чужое несчастье такая?"

Актриса ответила: "Если бы наш русский солдат к врагу относился бы так же, как заказчики и авторы этих роликов, то мы бы никогда ни одну войну не выиграли. У нас совсем другая цивилизация!"

"Коллеги, это не наши ценности! Опомнитесь!" - призвала Мария Васильевна Шукшина.