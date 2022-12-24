Лукашенко презентовал генидиректору «Роскосмоса» Борисову любимое сало Шойгу

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24 декабря 2022, 16:31 Источник: РИА Новости

Лукашенко и Борисов (в центре) в ЦПК имени Гагарина. Фото: телеграм-канал «Пул первого».

В ходе своего посещения Центра подготовки космонавтов в Звездном президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил генеральному директору «Роскосмоса» Юрию Борисову свежевыпеченный белорусский хлеб и любимое сало главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Передавая презент Борисову, Лукашенко так и сказал: «Это любимое сало Шойгу».

Хлеб же, по его словам, был выпечен «сегодня утром» по особой рецептуре. Белорусский лидер рассказал, что в одной из заграничных поездок ему очень понравился тамошний хлеб, однако специалисты не рекомендовали ему употреблять этот продукт в пищу из-за большого количества пищевых добавок. Тогда Лукашенко поручил местным предприятиям изготовить такой же, но без вредных ингредиентов.

Ранее сообщалось, что в ходе своего визита в Россию Лукашенко посетил в субботу Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, где проходят отбор белорусские кандидатки на полет в космос.