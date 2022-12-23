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Марков о публикации WSJ о том, что от Путина скрывают плохие новости о СВО: западная элита не понимает, как работает Кремль

, 23:22 Источник: Telegram Сергея Маркова

Марков о публикации WSJ о том, что от Путина скрывают плохие новости о СВО: западная элита не понимает, как работает Кремль
Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Политические элиты западных стран не понимают, как работает Кремль. Такую точку зрения высказал в пятницу в своем телеграм-канале российский политолог Сергей Марков в связи с публикацией в газете Wall Street Journal о том, что от Путина скрывают плохие новости о спецоперации и в результате он пользуется недостоверной информацией.

Марков сообщил, что на протяжении нескольких лет он руководил работой группы, которая делала ежедневные аналитические отчеты для президента, и понимает, насколько заблуждаются в своих выводах авторы статьи. 

«Я не хочу рассказывать конкретные технологические детали производства аналитики для первого лица. Просто скажу вывод, - написанное WSJ и другими, - это фантазии. Президент Путин получает в кратчайшие сроки всю информацию по нескольким источникам и никакого приукрашивания в этих материалах нет», - написал Марков.

Он также отметил, что Wall Street Journal — респектабельное влиятельное издание, которое адресовано элитам.

«Значит, элита западных стран не понимает как работает Кремль. И это хорошо», - делает вывод политолог.

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