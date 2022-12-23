Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича: Что за ерунда - налог для бездетных

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23 декабря 2022, 18:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Депутаты Сейма Латвии продолжают трудиться во благо народа страны, несмотря, что на пороге Рождество! Правда, у некоторых слуг народа, что греха таить, идеи несколько странные... Например, новый министр охраны окружающей среды Латвии Марис Спринджукс заявил, что следует рассмотреть введение налога для бездетных.

Почему же у г-на Спринджукса возникла такая идея?

А вот тут личные мотивы имеются.

"В свою очередь, человек без детей, когда он достиг пенсионного возраста, оказывается, что его должны содержать мои дети. Я много вложил в своих детей - время, поддерживаемые материалы различными способами. И если этот другой человек не участвует в этих процессах, то было бы справедливо заставить его платить больше налогов. Следует рассмотреть введение налога на бездетность!" - заявил г-н Спринджукс.

Простите меня, г-да латвийские слуги народа, но создается такое впечатление, что "веревка" финансовая затягивается на шее у латвийцев - давай, давай больше налогов, повышай, повышай цены на все, что можно!

Как оказалось, не только меня такие предложения удивляют...

Специально для балтийского бюро "АН" интервью с экс-министром благосостояния Латвии, депутатом Сейма Латвии Рамоной Петравичей.

- Рамона, я повторюсь, создается у меня впечатление, что скоро мы не сможем отбиться от налогов - с каждым днем все новые, новые идеи у ваших коллег...

- Я выступила по этому поводу - что за ерунда налог для бездетных? Что за странное предложение? Человек только два дня, как находится в кресле министра окружающей среды, а уже такие идеи выдвигает. Надо же думать! Есть люди, которые физиологически не могут иметь детей - они бы хотели, но Бог не дал! Есть люди, которые потеряли своих детей и вынуждены жить одни в пожилом возрасте. Есть студенты, которые учатся и не могут получать в процессе учебы достойную зарплату, чтобы содержать семью, детей... И всех теперь нужно обложить этим налогом? Так давайте введем налог, например, на... велосипед - если нет у человека - плати налог! Так и до безумия дойти можно! Пока в Сейме только задумались о введении налога для бездетных, но я не поддерживаю такую идею.

- Рамона, это правда, что в Сейме поднимают вопрос о закупке новых вакцин от ковида?

- Правда! Сегодня страну накрыла эпидемия гриппа, но никто о ковиде не забыл. Я выступила на заседании парламента по этому вопросу... Выступила резко. Посудите сами - выступает с речью депутат, врач Ингрида Цирцене, которая ратует о новых закупках вакцины, о возможных строгих ограничениях.... А финансы разве не нужно считать? По данным минздрава, стоимость уже доставленных вакцин составила 92,7 миллионов евро, а израсходовано была только половина! Половина! Остальные деньги и вакцины - куда? Простите, в унитаз! И еще заказаны вакцины на 75 миллионов евро! Уверяю вас, что их не используют - большинство людей не пойдет очередной раз прививаться! Не пойдет! И куда эти вакцины? В унитаз! Что касается строжайших ограничений, то нужно признать, что те ограничения, которые были - несоразмерны! В действительности это было эмоциональное насилие и психологический террор! Что мы получили от тех ограничений? Ликвидировались многие предприятия, рабочие места... Люди не могли даже купить предметы первой необходимости, не говоря о более серьезных вещах! Результат - депрессия, самоубийства, разводы, болезни... Сколько хронических заболеваний у людей перешли в необратимые процессы, сколько онкологических больных погибло, сколько сердечников осталось без своевременной помощи? ​ Как может врач такое поддерживать и при этом улыбаться и говорить, что "все правильно и не следует думать о прошлом"? Это не прошлое, а настоящие! Разве это не ужасное лицимерие? Вы только подумайте, сколько полезного для людей можно было бы закупить?

- Что вас больше всего волнует, Рамона? Я говорю о государственных делах...

- Люди. Меня волнуют люди! Как им жить дальше? На что покупать продукты, чем платить за свет, коммунальные услуги!? Если мы тратим такие огромные деньги на вакцины, а потом сливаем их в туалет, то это бесхозяйственность! А все это было преподнесено латвийцам, как главная государственная задача! Совсем недавно, я услышала интервью депутата Андрея Юдина, который заявил, что "это очень хорошо, что так повысились цены на электричество для народа".... Пусть латвийцы платят, тогда можно ещё будет открыть новые государственные организации... Вы представляете этот ужас! И это говорит государственный человек, который должен, обязан заботиться о благосостоянии людей! По принципу - пусть отдают последнее! Я рассказала даже в социальных сетях об этом... Знаете, что мне написали люди - "что они там курят в Сейме?"

- Благодарю.