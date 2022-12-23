В РТ должность руководителя республики переименована: теперь будет не президент, а глава — раис Республики Татарстан

Аргументы Недели → Политика 13+

23 декабря 2022, 15:26 Источник: РБК

Госсовет Татарстана в пятницу, 23 декабря, принял в двух чтениях проект поправок к Конституции республики, согласно которым глава субъекта будет называться не президентом, а «главой — раисом Республики Татарстан».

По данным «РБК Татарстан», для действующего руководителя региона - президента Татарстана Рустама Минниханова - пока ничего не изменится. Новое название должности будет у того, кто победит на ближайших выборах главы республики.

Переименование должности в Татарстане связано с положениями принятого в 2021 году федерального закона об организации публичной власти в субъектах согласно которому, руководители регионов должны называться главами. Татарстан — единственная республика в составе Российской Федерации, где руководитель назывался президентом.