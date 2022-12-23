Представительство ДНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

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23 декабря 2022, 10:46 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале ведомства.



Вооружённые силы Украины в 10:20 нанесли удар из РСЗО по Петровскому району Донецка.

Обстрел велся со стороны города Красногоровка, украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО.



Ранее сообщалось, что в 10:15 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155-мм.





