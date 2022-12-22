В Госсовете Татарстана не поддержали замену «президента» на «главу» республики

Комитет Государственного совета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению в четверг на заседании рекомендовал отозвать проект поправок в Конституцию РТ, которые предусматривают переименование должности руководителя республики.
Татарстан оставался единственным субъектом Российской Федерации, руководитель которого именуется президентом согласно Конституции республики.
Законопроект о названии руководителя Татарстана главой, а не президентом, внесли в республиканский парламент 21 декабря.
Председатель комитета Госсовета Татарстана по госстроительству Альберт Хабибуллин внес предложение рекомендовать инициативной группе отозвать данный проект закона в представленной редакции, на голосовании большинство депутатов его поддержали.
В Госсовете Татарстана отметили, что депутаты обратили внимание на то, что в законопроекте не отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей.